Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ
Зеленський заслухав доповідь Мадяра
фото: Офіс президента

Завершуючи зустріч, Володимир Зеленський нагородив кращих воїнів державними нагородами

 Президент України Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра», де заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді. Про це повідомляє Офіс президента, пише «Главком».

Під час візиту він ознайомився з результатами роботи підрозділів, а також стратегією розвитку Сил безпілотних систем, що відіграють важливу роль у боротьбі з ворогом.

Бровді розповів президенту, що Сили безпілотних систем, які складають лише 2% від загальної чисельності ЗСУ, вже відповідають за 35% знищених ворогів. Він також поінформував Зеленського про збільшення кількості особового складу, підготовку нових екіпажів та заходи щодо підвищення мотивації військових. Особливу увагу було приділено розвитку власного виробництва дронів і необхідним пропозиціям для подальшого зміцнення Сил безпілотних систем.

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ фото 1
фото: Офіс президента

«Заслухав також доповідь про структуру, завдання, результати та стратегію розвитку СБС. Говорили із захисниками про СЗЧ і як повертати військових до служби. І приділили увагу власному виробництву дронів та пропозиціям щодо подальшого розвитку СБС», – написав президент у своєму Telegram-каналі.

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ фото 2
фото: Офіс президента

Під час спілкування з командирами підрозділів було обговорено не лише технічні аспекти, але й питання соціально-психологічної підтримки та повернення військових до служби. Президент подякував військовим за їхній героїзм і результативність на полі бою, підкресливши важливість їхнього внеску у майбутнє армії України.

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ фото 3
фото: Офіс президента

Завершуючи зустріч, Володимир Зеленський нагородив кращих воїнів державними нагородами.

«Пишаюся тим, що воїни роблять щоденно. Дякую за захист України та масове знищення ворога. Сьогодні на основному командному пункті 414-ї бригади «Птахи Мадяра» відзначив воїнів державними нагородами», – додав Зеленський.

Варто зазначити, що сьогодні, 4 листопада, у смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ і його околиці, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та заслухав доповідь командира.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Цей корпус разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку. 

Зокрема, на пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами.

Суспільство

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ
Норвегія передасть Україні $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби
Норвегія передасть Україні $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії
Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України

