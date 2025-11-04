Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ

Завершуючи зустріч, Володимир Зеленський нагородив кращих воїнів державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра», де заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді. Про це повідомляє Офіс президента, пише «Главком».

Під час візиту він ознайомився з результатами роботи підрозділів, а також стратегією розвитку Сил безпілотних систем, що відіграють важливу роль у боротьбі з ворогом.

Бровді розповів президенту, що Сили безпілотних систем, які складають лише 2% від загальної чисельності ЗСУ, вже відповідають за 35% знищених ворогів. Він також поінформував Зеленського про збільшення кількості особового складу, підготовку нових екіпажів та заходи щодо підвищення мотивації військових. Особливу увагу було приділено розвитку власного виробництва дронів і необхідним пропозиціям для подальшого зміцнення Сил безпілотних систем.

фото: Офіс президента

«Заслухав також доповідь про структуру, завдання, результати та стратегію розвитку СБС. Говорили із захисниками про СЗЧ і як повертати військових до служби. І приділили увагу власному виробництву дронів та пропозиціям щодо подальшого розвитку СБС», – написав президент у своєму Telegram-каналі.

фото: Офіс президента

Під час спілкування з командирами підрозділів було обговорено не лише технічні аспекти, але й питання соціально-психологічної підтримки та повернення військових до служби. Президент подякував військовим за їхній героїзм і результативність на полі бою, підкресливши важливість їхнього внеску у майбутнє армії України.

фото: Офіс президента

Завершуючи зустріч, Володимир Зеленський нагородив кращих воїнів державними нагородами.

«Пишаюся тим, що воїни роблять щоденно. Дякую за захист України та масове знищення ворога. Сьогодні на основному командному пункті 414-ї бригади «Птахи Мадяра» відзначив воїнів державними нагородами», – додав Зеленський.

Варто зазначити, що сьогодні, 4 листопада, у смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ і його околиці, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та заслухав доповідь командира.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Цей корпус разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку.

Зокрема, на пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами.