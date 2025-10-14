Головна Одеса Новини
«Одеса заслуговує на більший захист». Зеленський розказав, ким замінить Труханова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Одеса заслуговує на більший захист». Зеленський розказав, ким замінить Труханова
Глава держави наголосив, що «всі ефективні рішення» щодо безпеки Одеси будуть ухвалені
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент: «Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді»

У Одесі буде створено міську військову адміністрацію. Її керівника буде призначено найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом», – зазначив глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі міської військової адміністрації. Глава держави наголосив, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Він надіслав листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Теги: Одеса Володимир Зеленський Геннадій Труханов

