Індія купуватиме менше нафти у Росії – Трамп

Прем'єр-міністр Індії Наредна Моді та Володимир Путін під час саміту БРІКС у Казані

Трамп про закупівлю російської нафти Індією: вони не будуть купувати багато нафти

Президент США Дональд Трамп розповів журналістам у Білому домі про свою нещодавню розмову з прем'єр-міністром Індії Наредном Моді. За словами Трампа, Індія купуватиме менше нафти у Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Білого дому.

«Я розмовляв з прем'єр-міністром Моді. У нас дуже хороші стосунки. Індія не збирається купувати багато нафти у Росії. Він хоче закінчення війни між Україною та Росією так само сильно, як і я. Вони не будуть купувати багато нафти. Вони скоротили її і продовжують скорочувати», – зазначив президент США.

Раніше Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна припинить закупівлю російської нафти.

Американський лідер зазначив, що після тривалого тиску з боку Вашингтона Делі погодився врахувати позицію США.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року.

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.