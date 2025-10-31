Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК

Загалом під нові обмеження потрапили 55 фізичних та юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського військово-промислового комплексу (ВПК) – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Як відомо, одними з ключових пріоритетів України є недопущення постачання компонентів до Росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під санкції вже потрапило 610 танкерів «тіньового флоту» Росії, проте необхідно додатково обмежити ще 340 суден, з яких 65 є ключовими для забезпечення агресії РФ.

Служба зовнішньої розвідки надала перші оцінки про вплив нових санкцій Заходу на Російську Федерацію. За словами президента Володимира Зеленського, прогнозовані втрати Росії від нових обмежень – не менше ніж $50 млрд на рік. Глава держави розраховує, що Захід посилить обмеження, тому що дефіциту пропозиції на ринку не очікується.