Україні вдалося досягти вагомих результатів у знищенні логістики окупантів, – Зеленський

Гарант подякував українським воїнам, які захищають нашу землю

Президент Володимир Зеленський наголошує, що за поточний тиждень Україні вдалося досягти вагомих результатів у знищенні логістики окупантів. Про це він повідомив у свому відеозверненні.

«Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни. І я вдячний кожному й кожній, хто і в таких умовах все ж стримує окупантів на Донбасі, на Харківщині, на Миколаївському напрямку – всюди, де зараз найгостріше протистояння. За цей тиждень Збройні Сили України та наша розвідка досягли потужних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних», – сказав він.

Також президент подякував усім українським партнерам за постачання необхідної зброї.

Так, на цьому тижні був погоджений черговий пакет підтримки від США, що містить, зокрема, боєприпаси для Himars. Зеленський зазначив, що усі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії оборони України.

«Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї», – додав він.

Нагадаємо, Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони (ППО) Харкова та області.

Додамо, триває сто шістдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.