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Завершення війни: Макрон пояснив, як зупинити Росію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Завершення війни: Макрон пояснив, як зупинити Росію
фото: dw.com

Макрон: «Єдиний спосіб знайти рішення – шляхом переговорів»

Французький президент Емманюель Макрон вважає, що розв’язану Росією війну неможливо завершити силою. Про це президент Франції заявив в інтерв'ю CBS News.

На запитання «і як це все закінчиться?» президент Франції зазначив, що «важливо донести думку, що це мають вирішувати українці».

Макрон підкреслив, що вважає «надзвичайно важливим, щоб усі ми, тобто європейці, американці та максимальна кількість країн у цьому світі, підтримали Україну».

«Єдиний спосіб знайти рішення – шляхом переговорів. Я не бачу військового варіанту на землі», – сказав Макрон.

Французький лідер вважає, що ставка Кремля – «втома від війни та втома від санкцій».

Нагадаємо, Макрон вважає, що з російського диктатора Володимира Путіна в жодному разі не можна ізольовувати від цивілізованого світу, а з ним треба зберігати прямий контакт. 

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Теги: Еммануель Макрон Франція війна путін росія

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