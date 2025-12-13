Головна Світ Політика
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
фото: The White house/Facebook

Джаред Кушнер та Стів Віткофф використовують державні механізми США для лобіювання бізнес-інтересів своїх друзів

Видання The Atlantic опублікувало критичний матеріал, у якому порівнює ситуацію з корупцією в Україні, США та Росії, передає «Главком».

Поки Україна веде боротьбу за виживання під постійними атаками дронів і ракет, її суспільство продовжує вимагати від уряду підзвітності та прозорості. Водночас, американські та російські представники клептократичних кіл, як стверджує видання, зосереджені на отриманні особистої вигоди.

Зокрема, у статті згадуються Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які, на думку авторів, використовують державні механізми США для лобіювання бізнес-інтересів своїх друзів. Фактично зовнішня політика Сполучених Штатів адаптується під приватні комерційні домовленості. Паралельно з цим наближені до Кремля російські бізнесмени пропонують американським корпораціям масштабні енергетичні контракти. Метою таких угод є внесення розколу між США та їхніми союзниками, причому деякі з цих компаній мають зв’язки з родиною Дональда Трампа.

Особливу увагу видання приділяє роботі антикорупційних інституцій. В Україні, попри війну, державні органи проводять розслідування проти високопосадовців, включно з міністрами, та публічно звітують про викриті схеми. Натомість у сучасних США стає дедалі важче уявити ситуацію, за якої ФБР могло б розпочати розслідування щодо представників адміністрації Трампа. У Росії ж будь-які спроби викрити корупцію Володимира Путіна загрожують розслідувачам ув’язненням або смертю.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа та Федеральне бюро розслідувань закрили справу про корупцію прикордонного інспектора США Тома Гомана. Його підозрюють у хабарі у розмірі $50 тис. 

За даними ЗМІ, у 2024 році Том Гоман отримав хабар. Джерела стверджують, що в обмін на гроші Гоман обіцяв державні контракти, пов'язані з імміграцією.

До слова, президент США Дональд Трамп надав помилування своїм близьким політичним союзникам, які брали участь або підтримували спроби оскаржити результати президентських виборів 2020 року. 

Ед Мартін повідомив, що список помилуваних Трампом осіб було оприлюднено 9 листопада. Він включає адвокатів Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуз та ще кілька десятків осіб, які брали участь у спробах скасувати результати виборів 2020 року.

Нагадаємо, Федеральне велике журі присяжних у Сполучених Штатах висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Його звинувачують у перешкоджанні правосуддю та наданні неправдивих свідчень перед Юридичним комітетом Сенату у 2020 році. Ці звинувачення з'явилися лише за кілька днів до закінчення п'ятирічного терміну давності у справах такого типу. Інцидент стався невдовзі після того, як президент Дональд Трамп публічно закликав Міністерство юстиції «негайно» притягнути до відповідальності Комі та інших його політичних опонентів. 

