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Лісовий прокоментував чутки про свою відставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лісовий прокоментував чутки про свою відставку
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий сказав, що тема його відставки періодично виникає
фото: Оксен Лісовий/Facebook

Лісовий: Нічого не знаю про моє звільнення

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що з ним не було ніяких розмов про можливе звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Я не знаю про постанову про моє звільнення. Зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Власне, щойно розмовляв з прем’єркою, нічого не знаю про моє звільнення», – сказав Лісовий.

Міністр освіти звернув увагу на те, що тема його відставки періодично виникає.

Нагадаємо, Верховна Рада України вже наступного тижня може розглянути питання про звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це повідомила народна депутатка Лариса Білозір. На це, за словами нардепки, вказують пропозиції комітетів до порядку денного наступних пленарних засідань, де від Комітету з питань освіти, науки та інновацій зазначено «кадрове питання».

До слова, днями у мережі спалахнув скандал після того, як група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Нардепи запропонували прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ.

Також користувачі соцмереж бурхливо відреагували на слова Лісового про те, що складати чотири предмети в один день не є надто складно. Відповідаючи на запитання про те, чи не є заважкою для випускників необхідність складати чотири предмети за один день, та ще й в умовах повітряних тривог, Оксен Лісовий наголосив, що цей етап є абсолютно посильним.

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Теги: Оксен Лісовий відставка Міністерство освіти і науки

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