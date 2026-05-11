Нові правила виїзду для жінок-держслужбовиць набули чинності

Більшість держслужбовиць тепер можуть перетинати кордон без додаткових обмежень

В Україні набула чинності урядова постанова, яка спрощує правила виїзду за кордон для більшості жінок, які працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Однак зміни не поширюються на жінок, які обіймають ключові державні посади. Під чинними обмеженнями залишаються члени Кабінету міністрів, керівники міністерств та центральних органів виконавчої влади, а також їхні заступники.

Крім того, заборона й надалі стосується керівництва Офісу президента, Апарату Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України та Національного банку.

Також без змін залишилися правила для народних депутатів, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу генерального прокурора, а також керівників державних підприємств і органів, повноваження яких поширюються на всю територію України.

У Державній прикордонній службі повідомили, що органи державної влади, місцевого самоврядування та керівники підприємств мають протягом трьох днів передати до Адміністрації ДПСУ оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження. У разі кадрових змін нову інформацію необхідно подавати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

