Нові правила виїзду для жінок-держслужбовиць набули чинності

Єгор Голівець
Нові правила виїзду для жінок-держслужбовиць набули чинності
Для більшості працівниць держорганів правила виїзду за кордон спростили
фото: ДПСУ

Більшість держслужбовиць тепер можуть перетинати кордон без додаткових обмежень

В Україні набула чинності урядова постанова, яка спрощує правила виїзду за кордон для більшості жінок, які працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Відтепер більшість жінок-держслужбовиць, працівниць державних підприємств та інших визначених структур можуть перетинати кордон без додаткових обмежень.

Однак зміни не поширюються на жінок, які обіймають ключові державні посади. Під чинними обмеженнями залишаються члени Кабінету міністрів, керівники міністерств та центральних органів виконавчої влади, а також їхні заступники.

Крім того, заборона й надалі стосується керівництва Офісу президента, Апарату Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України та Національного банку.

Також без змін залишилися правила для народних депутатів, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу генерального прокурора, а також керівників державних підприємств і органів, повноваження яких поширюються на всю територію України.

У Державній прикордонній службі повідомили, що органи державної влади, місцевого самоврядування та керівники підприємств мають протягом трьох днів передати до Адміністрації ДПСУ оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження. У разі кадрових змін нову інформацію необхідно подавати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших структур під час воєнного стану. Нові правила вже набули чинності.

Водночас обмеження залишилися для членів Кабінету міністрів, народних депутатів, суддів, прокурорів, керівництва Офісу президента, РНБО, СБУ, Національного банку та керівників загальнодержавних органів і підприємств.

