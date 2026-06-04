Зеленський зробив заяву про експорт зброї

Президент: Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України

Сьогодні, 4 червня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні я провів детальну й дуже практичну нараду щодо наших озброєнь: що саме необхідно для нашого захисту в Україні в більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв’язки зі світом – додатково й довгостроково», – сказав Зеленський.

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Президент додав: «Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі: РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувались».

Нагадаємо, Україна готується відкрити експорт зброї. Деталі було погоджено на рівні державних інституцій. За словами глави держави, безпекова експертиза та українська зброя цікава всім партнерам. Київ запропонував країнам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Україна ризикує втратити своє місце на світовому ринку озброєнь, якщо не буде розвивати експорт військової продукції.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни окремі українські компанії намагаються продавати озброєння іноземним партнерам без координації з державою, що створює системні проблеми.