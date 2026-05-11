Уряд запускає програму стажування для людей після 50

glavcom.ua
фото: depositphotos.com (ілюстративне)

Кабінет міністрів впроваджує національну програму стажування для людей віком від 50 років – «Досвід має значення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, програму реалізовано спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

Програма передбачає три ключові етапи:

  • Навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі – оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.
  • Зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці.
  • Працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Як зазначила Свириденко, дослідження «Ринок праці після 50 років» показало, що люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки – роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар’єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму.

«Саме тому уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус – не лише на створення робочих місць, а й на зняття бар’єрів до роботи. Люди різного віку повинні мати змогу реалізовувати свій потенціал в Україні», – каже вона.

Нагадаємо, майже третина українців оцінюють свій досвід пошуку роботи як негативний через відсутність зворотного зв’язку від компаній та нечіткі умови вакансій.

До слова, 302 260 фізичних осіб-підприємців працевлаштували понад 817 тис. українців торік. Наразі на одного підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, три співробітники. Загалом 14% ФОПів наразі винаймають людей та створюють робочі місця.

