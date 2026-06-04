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Прокурор спецтрибуналу зможе виголосити Путіну обвинувальний вирок: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прокурор спецтрибуналу зможе виголосити Путіну обвинувальний вирок: деталі
Юрлов наголосив, що той факт, що трибунал створюється в період, коли активні бойові дії ще тривають, лише додає йому легітимності
фото: ТАСС

15 травня 37 держав підписали розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету Спеціального трибуналу

Найважливіше досягнення, яке Україна змогла здобути під час переговорів – це те, що прокурор Спецтрибуналу має повноваження оголосити обвинувальний акт керівництву РФ: главі держави, керівнику уряду й очільнику МЗС. Про це заявив радник МЗС Микола Юрлов у випуску проєкту «Сила вибору» громадянської мережі «Опора», передає «Главком».

«У статуті Спецтрибуналу чітко передбачено, що функціональний імунітет не допускається для будь-яких осіб. Щодо конкретно трьох людей – глави держави, керівника уряду й очільника зовнішньополітичного відомства – існує тимчасове обмеження щодо їхнього притягнення саме до судової відповідальності, – розповів Юрлов. – Однак, що дуже важливо, прокурор Спецтрибуналу має повноваження оголосити їм обвинувальний акт. І це найважливіше досягнення, яке ми змогли здобути під час переговорів, адже первинна позиція деяких наших партнерів була в тому, що необхідно прописати абсолютний імунітет для так званої «трійки».

Крім того, додав Юрлов, той факт, що трибунал створюється в період, коли активні бойові дії ще тривають, лише додає йому легітимності – його не можна буде сприймати як правосуддя переможців над переможеними.

Нагадаємо, Юрлов зауважив, що у Нідерландах уже три роки працює група слідчих і прокурорів, яка збирає докази злочину агресії Росії проти України, і в разі збереження позитивної динаміки перший обвинувальний акт Спеціального трибуналу може з’явитися вже наступного року.

Зокрема, 15 травня 37 держав підписали розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету Спеціального трибуналу. Міжнародний центр із розслідування агресії створили ще у 2023 році.

До слова, у квітні Офіс президента розкрив ключові етапи на шляху до повноцінного запуску Спецтрибуналу. Трибунал має стати першим міжнародним органом, що притягне до відповідальності вище керівництво РФ саме за злочин агресії – механізм, якого бракує Міжнародному кримінальному суду.

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Теги: МЗС війна путін трибунал

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