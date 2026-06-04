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Зеленський і перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський і перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія (фото)
Від початку повномасштабного російського вторгнення, лише за офіційними даними, Росія вбила щонайменше 707 українських дітей
фото: Офіс президента

Росія поранила щонайменше 2548 українських дітей

У Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії та День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із батьками загиблих українців і представниками дипломатичних установ іноземних держав ушанували пам’ять дітей, яких убила Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Зараз це щонайменше 707 українських діточок. І ще тисячі дітей, яких Росія поранила, викрала. Тисячі дітей, чия доля досі невідома. І все це доказує, що у світі немає більш брехливої держави, ніж Росія. Їхні нібито удари виключно по військових об'єктах і вигадані хворою уявою цілі війни – все це нараз розбивається об реальність. Дуже прозоро й чітко. Путін – убивця дітей. Армія Росії – вбивця дітей», – зазначив Зеленський.

Зеленський і перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія (фото) фото 1
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що за кожною цифрою російських злочинів – розбиті дитячі мрії, плани на життя, сподівання і біль кожної матері та кожного батька.

На вшануванні була присутня Ольга Шикула, яка через російський удар по приватному будинку в Харківській області в ніч на 11 лютого цього року втратила чоловіка-ветерана й трьох дітей. Також – Роман і Наталія Нікітські: їхній 15-річний син загинув унаслідок російської атаки на дитячий майданчик у Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Присутні вшанували памʼять дітей, яких убила Росія, хвилиною мовчання та поклали іграшки до стіни дитячого мартирологу, де відображаються портрети загиблих маленьких українців.

«Від початку повномасштабного російського вторгнення, лише за офіційними даними, Росія вбила щонайменше 707 українських дітей, іще 2548 були поранені. Реальна кількість може бути більшою, бо немає можливості отримати повну інформацію з прифронтових регіонів і тимчасово окупованих територій України», – наголосив Офіс президента.

Зеленський і перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія (фото) фото 2
фото: Офіс президента

Нагадаємо, 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цього дня Україна вшановує пам'ять дітей, який вбила та поранила Росія. Офіс генерального прокурора України оприлюднив статистику вбитих Росією дітей.

До слова, на Київщині вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна.

Теги: Володимир Зеленський Олена Зеленська війна діти Офіс президента

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