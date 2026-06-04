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Уряд звільнив двох голів райдержадміністрацій на Полтавщині та Черкащині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд звільнив двох голів райдержадміністрацій на Полтавщині та Черкащині
Погоджено звільнення Дудки (зліва) та Романова (справа)
колаж: glavcom.ua

Погоджено звільнення Романова з посади голови Полтавської районної державної адміністрації

Сьогодні, 4 червня, Кабінет міністрів погодив звільнення двох голів районних державних адміністрацій. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Погоджено звільнення:

  • Романова Дмитра Володимировича з посади голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області;
  • Дудки Юрія Степановича з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення щодо керівництва Національного агентства України з питань державної служби (НАДС). Згідно з урядовим розпорядженням №516-р від 30 травня, Наталію Алюшину звільнили з посади голови НАДС з 1 червня 2026 року у зв’язку із закінченням строку призначення.

Також уряд погодив звільнення двох заступників міністра оборони Михайла Федорова.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу й детальну нараду за участю урядовців та народних депутатів, під час якої обговорили кадрові питання, що потребують невідкладних рішень.

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Теги: Кабмін кадрові зміни Полтавщина Черкащина

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