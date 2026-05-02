Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

НАЗК наздоганяє Крупу. Під повну перевірку потрапила нова «багата» декларація ексголови МСЕК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
НАЗК наздоганяє Крупу. Під повну перевірку потрапила нова «багата» декларація ексголови МСЕК
НАЗК перевіряє достовірність мільйонних активів ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи
колаж: glavcom.ua

Агентство аналізує походження активів нині підозрюваної у незаконному збагаченні колишньої голови облМСЕК і депутатки обласної ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларації за 2024 рік колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком».

Повна перевірка НАЗК передбачає детальний аналіз достовірності поданих даних, оцінку активів та можливе виявлення ознак незаконного збагачення або недостовірного декларування.

НАЗК наздоганяє Крупу. Під повну перевірку потрапила нова «багата» декларація ексголови МСЕК фото 1
дані з реєстру НАЗК

Декларація Крупи за 2024 рік з’явилася у реєстрі 18 січня 2026 року із суттєвим запізненням. Адже на момент завершення кампанії декларування ексголова МСЕК перебувала у слідчому ізоляторі з підозрою у незаконному збагаченні.

Згідно з документом, сім’я Крупи задекларувала 66 об’єктів нерухомості та земельних ділянок, а також значні грошові активи – як на рахунках, так і готівкою. Зокрема, чоловік підозрюваної відобразив у декларації $3,17 млн, 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн з приміткою: «Готівкові кошти вилучені правоохоронними органами».

Сюди ж варто наголосити: під час судових засідань підозрювана Тетяна Крупа неодноразово стверджувала, що не всі вилучені кошти у її помешканні належать безпосередньо родині. Зокрема, її особистими коштами є ті, які відображено в декларації (йшлося про заощадження на момент затримання колишньої керівниці облМСЕК, тобто на початок жовтня 2024 року – «Главком»). Решта грошей належить іншим особам. Кому саме, точно знає її чоловік, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби Володимир Крупа.

Додамо, що НАЗК уже перевіряло декларації Тетяни Крупи за 2022 і 2023 роки. Тоді антикорупційний орган виявив ознаки недостовірних відомостей і незаконного збагачення.

Як відомо, з вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Крім слідство заявило про завершення досудового розслідування у справі Крупи. Зокрема, у межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Раніше «Главком» писав, що Крупа подала декларацію за 2025 рік. Згідно з документом, її доходи становили близько 3 млн грн. Серед них: зарплата у Хмельницькій обласній МСЕК (36,8 тис. грн), пенсія (193,7 тис. грн), доходи від оренди майна (понад 120 тис. грн), 882 тис. грн доходу від продажу електроенергії від «Хмельницькенергозбут», а також 1,8 млн грн дивідендів від «Солар-Інвест» (компанією володіють Тетяна Крупа, її чоловік Володимир і син Олександр).

Теги: Тетяна Крупа суд НАЗК МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі у Тернополі
Рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі у Тернополі
НАЗК наздоганяє Крупу. Під повну перевірку потрапила нова «багата» декларація ексголови МСЕК
НАЗК наздоганяє Крупу. Під повну перевірку потрапила нова «багата» декларація ексголови МСЕК
У Херсоні окупанти вдарили дроном по маршрутці, є загиблі та поранені
У Херсоні окупанти вдарили дроном по маршрутці, є загиблі та поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2026 року
Атака на Харків: влада повідомила наслідки
Атака на Харків: влада повідомила наслідки
Скільки української території Росія окупувала у квітні: дані DeepState
Скільки української території Росія окупувала у квітні: дані DeepState

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua