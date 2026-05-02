НАЗК наздоганяє Крупу. Під повну перевірку потрапила нова «багата» декларація ексголови МСЕК

Агентство аналізує походження активів нині підозрюваної у незаконному збагаченні колишньої голови облМСЕК і депутатки обласної ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларації за 2024 рік колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком».

Повна перевірка НАЗК передбачає детальний аналіз достовірності поданих даних, оцінку активів та можливе виявлення ознак незаконного збагачення або недостовірного декларування.

Декларація Крупи за 2024 рік з’явилася у реєстрі 18 січня 2026 року із суттєвим запізненням. Адже на момент завершення кампанії декларування ексголова МСЕК перебувала у слідчому ізоляторі з підозрою у незаконному збагаченні.

Згідно з документом, сім’я Крупи задекларувала 66 об’єктів нерухомості та земельних ділянок, а також значні грошові активи – як на рахунках, так і готівкою. Зокрема, чоловік підозрюваної відобразив у декларації $3,17 млн, 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн з приміткою: «Готівкові кошти вилучені правоохоронними органами».

Сюди ж варто наголосити: під час судових засідань підозрювана Тетяна Крупа неодноразово стверджувала, що не всі вилучені кошти у її помешканні належать безпосередньо родині. Зокрема, її особистими коштами є ті, які відображено в декларації (йшлося про заощадження на момент затримання колишньої керівниці облМСЕК, тобто на початок жовтня 2024 року – «Главком»). Решта грошей належить іншим особам. Кому саме, точно знає її чоловік, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби Володимир Крупа.

Додамо, що НАЗК уже перевіряло декларації Тетяни Крупи за 2022 і 2023 роки. Тоді антикорупційний орган виявив ознаки недостовірних відомостей і незаконного збагачення.

Як відомо, з вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Крім слідство заявило про завершення досудового розслідування у справі Крупи. Зокрема, у межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Раніше «Главком» писав, що Крупа подала декларацію за 2025 рік. Згідно з документом, її доходи становили близько 3 млн грн. Серед них: зарплата у Хмельницькій обласній МСЕК (36,8 тис. грн), пенсія (193,7 тис. грн), доходи від оренди майна (понад 120 тис. грн), 882 тис. грн доходу від продажу електроенергії від «Хмельницькенергозбут», а також 1,8 млн грн дивідендів від «Солар-Інвест» (компанією володіють Тетяна Крупа, її чоловік Володимир і син Олександр).