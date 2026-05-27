Зеленський погодив далекобійні операції проти Росії

Президент: «Російська нафтова галузь буде й надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну»

Президент Володимир Зеленський погодив нові далекобійні операції проти Росії після наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Я погодив їм нові наші далекобійні операції – це те, що потрібно, щоб у Росії з’явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами», – сказав він.

За словами президента, російська нафтова галузь надалі скорочуватиметься, якщо Москва продовжуватиме війну проти України. «Бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті – у них зараз угруповання окупаційне скоротилося», – зазначив президент.

Президент наголосив, що Україна передасть відповідну інформацію міжнародним партнерам як аргумент на користь посилення тиску на Росію.

Зеленський: На цьому тижні я підготував спеціальний лист Президенту Сполучених Штатів і Конгресу. Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента і Конгресу Сполучених Штатів… — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 27, 2026

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

До слова, президент Володимир Зеленський написав листа президенту США Дональду Трампу і Конгресу США. У ньому глава держави закликав американського лідера допомогти Україні ракетами для Patriot та додаткові системи ППО.