Порошенко, Тимошенко, Бойко. Деталі зустрічі Зеленського із лідерами парламенту

Основними темами зустрічі були війна та завдання України на найближчий період

З кожним лідером депутатських фракцій та груп президент проговорив пів години

Володимир Зеленський вперше за сім років президентства провів індивідуальні 30-хвилинні зустрічі з лідерами всіх восьми парламентських фракцій та груп, включаючи Петра Порошенка, Юлію Тимошенко та Юрія Бойка. Зустрічі, як повідомляє «Главком», відбулися за участі керівництва Офісу президента та Верховної Ради, при цьому більшість учасників утрималися від розголошення деталей, наголошуючи на конфіденційності.

На кожній із 30-хвилинних розмов, окрім глави держави та лідера відповідної політсили, були присутні ще три високопосадовці: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Хто отримав запрошення на зустріч

Загалом на персональні переговори з Володимиром Зеленським було запрошено вісім народних депутатів:

Петро Порошенко («Європейська солідарність»);

Юлія Тимошенко («Батьківщина»);

Олександра Устінова («Голос»);

Олег Кулініч (депутатська група «Довіра»);

Ігор Палиця (депутатська група «За майбутнє»);

Юрій Бойко (депутатська група «Платформа за життя та мир»);

Антоніна Славицька (депутатська група «Відновлення України»);

Дмитро Разумков (міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика»).

До всіх учасників зустрічі BBC News Україна звернулася по коментар, проте більшість лідерів фракцій та груп відмовилися розкривати деталі закритих розмов, посилаючись на конфіденційність.

У «Батьківщині» офіційно підтвердили факт розмови Юлії Тимошенко із президентом, але утрималися від будь-яких коментарів. Схожу позицію зайняв і лідер групи «За майбутнє» Ігор Палиця.

Співголова групи «Відновлення України» Антоніна Славицька пояснила свою дипломатичну мовчанку прагненням зберегти політичний діалог між Банковою та парламентом.

«У такому форматі спілкування відбулося вперше. Наміри у всіх сторін конструктивні. Водночас, розповідати якісь конфіденційні речі з зустрічі неправильно, бо це може зашкодити налагодженню конструктивної співпраці законодавчої гілки влади й президента», – наголосила народна депутатка.

Тим часом частина депутатів все ж погодилась поговорити про свою розмову із президентом детальніше.

Юрій Бойко: Розмова про мир та припинення вогню

Народний депутат Юрій Бойко фото з відкритих джерел

За словами голови групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка, розмовою з президентом він задоволений.

Головний посил президента: «Парламент має працювати злагоджено».

Тематика переговорів: Президент пояснював логіку руху до миру, поточну комунікацію з міжнародними партнерами та можливі терміни припинення вогню.

Питання оборони: До обговорення оборонного блоку активно долучався присутній на зустрічі керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Олександра Устінова: Чесна розмова та список із понад 10 питань

Народна депутатка Олександра Устінова фото з відкритих джерел

Представниця фракції «Голос» Олександра Устінова перед візитом на Банкову зібрала питання від усіх своїх колег по фракції. За її словами, розмова вийшла чесною та конструктивною.

«Ці питання стосувались непідписаних законопроєктів, ротацій, демобілізації, перебігу перемовин… Це моя перша зустріч із президентом у такому форматі, тож я зайшла і сказала одразу, що в мене до нього є багато питань, які я хочу поставити. Він спокійно сказав: «Давайте», – і, зрештою, на все дав відповіді», – поділилася Устінова, додавши, що в окремих моментах до діалогу також підключався Кирило Буданов.

Олег Кулініч: Важливість єдиної позиції для перемоги

Народний депутат Олег Кулініч фото з відкритих джерел

Голова депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч назвав зустріч із главою держави «дуже конструктивним діалогом». Він наголосив на важливості внутрішньої єдності, поки президент працює на зовнішньополітичній арені.

«Від самого початку створення нашої групи ми підтримували ініціативи президента та курс України на євроінтеграцію і продовжимо це робити далі. Зараз президент ефективно працює на зовнішньому треку, а ми маємо показувати єдину позицію у парламенті. Це дуже важливо для перемоги», – зазначив Кулініч та висловив сподівання на продовження такого формату в майбутньому.

Петро Порошенко домовився про регулярний діалог

Народний депутат Петро Порошенко фото з відкритих джерел

П’ятий президент України та лідер фракції «Європейська Солідарність» Петро Порошенко публічно прокоментував свою зустріч із Володимиром Зеленським, назвавши її першою розмовою віч-на-віч за багато років. Про це політик повідомив у своєму дописі в соціальних мережах.

За словами Порошенка, проведення цих переговорів ініціювала його політична сила під час засідання погоджувальної ради парламенту:

Ініціатива фракції: Лідер «ЄС» наголосив, що для нього було важливо те, що президент почув запит опозиції на прямі переговори.

Суб'єктність Ради: Порошенко підкреслив, що в умовах війни за виживання країни повноцінний діалог із Верховною Радою та відновлення її суб'єктності є критично важливими.

Подолання викликів: Політик зазначив, що перед державою стоїть надто багато складних викликів, які влада та опозиція спроможні подолати лише спільними зусиллями.

«Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала «Європейська Солідарність» на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули. В умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно», – написав Петро Порошенко.

Також п’ятий президент додав, що під час 30-хвилинних переговорів сторони досягли домовленості зустрічатися в такому форматі регулярно для підтримання постійного діалогу.

Нагадаємо, 25 травня відбулася зустріч фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. Основними темами зустрічі були війна та завдання України на найближчий період.

За словами керівника парламентської фракції Давида Арахамії, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.