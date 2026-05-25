​Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів

Ростислав Вонс
У межах рекордної закупівлі 155-мм далекобійних артилерійських пострілів переможцями стали шість виробників
фото: Міноборони
За словами міністра оборони, наступним кроком буде масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони

Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала рекордну кількість 155-мм далекобійних артилерійських снарядів, а завдяки конкуренції вдалося зекономити 16% від початкової суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Далекобійні артилерійські постріли 155 мм – один із найбільших запитів фронту. АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів – і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку», – зазначив він.

За словами урядовця, у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів 155 мм переможцями стали шестеро виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони.

«Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми – це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі», – каже очільник оборонного відомства.

Як наголосив міністр, наступним кроком буде масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони. «Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. Більше конкуренції та економії — більше засобів для знищення росіян», – додав він.

За словами Федорова, система зменшує залежність від одного постачальника. Великі закупівлі можуть розподілятися між кількома виробниками. Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro.

«Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускаємо поступово та з урахуванням усіх ризиків», – пояснив глава Міноборони.

Нагадаємо, новий завод у Гласкоуді, Уельс, який вважався критично важливим для збільшення виробництва боєприпасів у Великій Британії та постачання артилерійських снарядів в Україну, досі не працює. Хоча минуло вже понад шість місяців після запланованої дати запуску.

До слова, оборонні технології України – від безпілотників до систем цифрового управління – викликають дедалі більший інтерес у США та Європи, які прагнуть перейняти бойовий досвід Києва і залучити його до власних програм озброєння. 

