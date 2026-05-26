Білий дім став вимагати від Ірану передати або знищити ядерний уран

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп наполягає, щоб Тегеран позбувся запасів збагаченого урану
фото: Білий дім
Вашингтон висунув Тегерану жорсткі умови щодо ядерної програми

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має або передати свої запаси збагаченого урану Сполученим Штатам для подальшого вивезення та знищення, або ліквідувати їх під міжнародним контролем у погодженому місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Truth Social.

За словами Трампа, процес утилізації або передачі урану мають контролювати представники відповідної атомної комісії чи іншого міжнародного органу.

«Представники Комісії з атомної енергії або іншого відповідного органу будуть свідками цього процесу та стежитимуть за його проведенням. Дякую за увагу до цього питання», – написав президент США.

Між Вашингтоном та Тегераном продовжують зберігатися серйозні суперечки щодо майбутнього іранської ядерної програми. Одним із головних каменів спотикання залишаються запаси збагаченого урану та вимога Ірану офіційно визнати його право на подальше збагачення.

Нагадаємо, що американські війська завдали «оборонних» ударів на півдні Ірану – вже під час чинного перемир'я і паралельно з переговорами про завершення війни. Цілями стали ракетні пускові майданчики та катери, які намагалися замінувати Ормузьку протоку.

Це вже не перший обмін вогнем під час формального перемир'я. На початку травня США вдарили по іранських портових об'єктах після того, як іранські сили атакували три американські есмінці ракетами, дронами та катерами під час проходження через Ормузьку протоку.

Удари відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль. Держсекретар США Марко Рубіо, перебуваючи з візитом у Нью-Делі, заявив, що Вашингтон і Тегеран рухаються до підписання меморандуму про взаєморозуміння – документа, який продовжить перемир'я і закладе основу для «реальних, серйозних переговорів» щодо ядерної програми Ірану.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

