Білий дім став вимагати від Ірану передати або знищити ядерний уран

Вашингтон висунув Тегерану жорсткі умови щодо ядерної програми

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має або передати свої запаси збагаченого урану Сполученим Штатам для подальшого вивезення та знищення, або ліквідувати їх під міжнародним контролем у погодженому місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Truth Social.

За словами Трампа, процес утилізації або передачі урану мають контролювати представники відповідної атомної комісії чи іншого міжнародного органу.

«Представники Комісії з атомної енергії або іншого відповідного органу будуть свідками цього процесу та стежитимуть за його проведенням. Дякую за увагу до цього питання», – написав президент США.

Між Вашингтоном та Тегераном продовжують зберігатися серйозні суперечки щодо майбутнього іранської ядерної програми. Одним із головних каменів спотикання залишаються запаси збагаченого урану та вимога Ірану офіційно визнати його право на подальше збагачення.

Нагадаємо, що американські війська завдали «оборонних» ударів на півдні Ірану – вже під час чинного перемир'я і паралельно з переговорами про завершення війни. Цілями стали ракетні пускові майданчики та катери, які намагалися замінувати Ормузьку протоку.

Це вже не перший обмін вогнем під час формального перемир'я. На початку травня США вдарили по іранських портових об'єктах після того, як іранські сили атакували три американські есмінці ракетами, дронами та катерами під час проходження через Ормузьку протоку.

Удари відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль. Держсекретар США Марко Рубіо, перебуваючи з візитом у Нью-Делі, заявив, що Вашингтон і Тегеран рухаються до підписання меморандуму про взаєморозуміння – документа, який продовжить перемир'я і закладе основу для «реальних, серйозних переговорів» щодо ядерної програми Ірану.