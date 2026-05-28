Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС на €90 млрд

Ратифіковано угоду про позику на підтримку України з Європейським Союзом

Сьогодні, 28 травня, Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів.

«Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до €90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу», – пояснив парламент.

Зазначається, що погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно коштом репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту на €90 млрд.

Напередодні Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.