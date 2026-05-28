Зеленський подав до Ради ратифікацію кредиту від ЄС на €90 млрд

Документ передбачає залучення макрофінансової допомоги до €90 млрд

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту на €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

«Законопроєкт розроблено з метою набрання чинності угодою про позику на підтримку України між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською комісію, як кредитором підписаної в м. Брюссель 27 травня 2026 року та м. Київ 27 травня 2026 року, а також меморандумом про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України) підписаної в м. Брюссель 20 травня 2026 року та м. Київ 27 травня 2026 року», – йдеться у пояснювальній записці.

У документі вказано, що укладення та подальше набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні у 2026-2027 роках залучити від ЄС до €90 млрд фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу

Зокрема, у межах меморандуму про взаєморозуміння обсяг макрофінансової допомоги становитиме до €8,35 млрд.

У межах цього інструменту імплементаційним рішенням Ради (ЄС) № 2026/919 від 23 квітня 2026 року про схвалення допомоги Україні у впровадженні стратегії фінансування України було позитивно оцінено стратегію фінансування України на 2026 рік, а також визначено загальний обсяг підтримки на 2026 рік у розмірі до €45 млрд, що розподіляється на два ключові компоненти:

оборонна частина (до €28,3 млрд) – спрямовується на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу;

бюджетна частина (€16,7 млрд) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас рівномірний розподіл фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти:

до €8,35 млрд надається безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом зазначеного меморандуму);

до €8,35 млрд – додатково через механізм Ukraine Facility.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.