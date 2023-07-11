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Уряд звільнив Мельника з посади заступника глави МЗС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд звільнив Мельника з посади заступника глави МЗС
Андрій Мельник був послом України в Німеччині з 2014 по 2022 рік
фото: ТСН

Мельник став заступником глави МЗС 18 листопада 2022 року

Кабмін звільнив українського дипломата Андрія Мельника з посади заступника міністра закордонних справ. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Звільнено Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника Міністра закордонних справ України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мельник був надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині з 19 грудня 2014 по 9 липня 2022 року. 

18 листопада 2022 року Кабінет міністрів України призначив Мельника заступником міністра закордонних справ України.

20 червня Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії.

До слова, 5 липня президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Юрія Полюховича послом України в Республіці Еквадор та Оксани Маркарової послом в Антигуа.

Теги: Кабмін посол Андрій Мельник

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