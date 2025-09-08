Головна Країна Політика
Кабмін затвердив правила атестації митників

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Постанова Кабміну набирає чинності з дня її опублікування
Рішення про проведення атестації приймає голова Держмитслужби

Кабмін затвердив порядок організації та проведення атестації, оцінювання доброчесності та професійної компетентності посадових осіб митних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

Кабмін постановляє:

  1. Затвердити порядок організації та проведення атестації, оцінювання доброчесності та професійної компетентності посадових осіб митних органів під час проведення атестації, що додається.
  2. Голові Державної митної служби після завершення проведення атестації посадових осіб митних органів забезпечити заповнення вакантних посад у митних органах шляхом проведення відкритих конкурсів у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України.
  3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Зазначається, що рішення про проведення атестації приймає голова Держмитслужби. Протягом 14 календарних днів з дня оприлюднення наказу про проведення атестації посадові особи митних органів, які підлягають атестації, подають заяву про надання згоди на проходження атестації або про відмову від проходження атестації.

«Неподання посадовою особою митних органів, яка підлягає атестації, письмової заяви про надання згоди на проходження атестації або про відмову від проходження атестації є підставою для припинення державної служби такої особи відповідно до Закону. Подання посадовою особою митних органів письмової заяви про надання згоди на проходження атестації є підставою для визнання такої особи учасником атестації. Атестація проводиться з дотриманням принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу учасників атестації до всіх етапів атестації під час їх проведення, включаючи забезпечення розумного пристосування для осіб з інвалідністю», – йдеться у постанові.

Нагадаємо, 4 липня уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. «Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами», – наголосила Свириденко.

