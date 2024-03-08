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Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей
Новим керівником Державної служби у справах дітей став Петро Добромільський
фото з відкритих джерел

До призначення Добромільський працював заступником голови Закарпатської ОДА

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п'ятницю, 8 березня, призначив керівником Державної служби у справах дітей Петра Добромільського. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук в Telegram.

До цього призначення Добромільський працював заступником голови Закарпатської ОДА. Він курував такі напрямки: материнство і дитинство, оздоровлення дітей, сімейна політика, соціальний захист. 

«Петро – досвідчений управлінець, який працював заради добробуту дітей свого регіону. І продовжить захищати інтереси дітей – тепер уже в масштабах всієї країни на посаді голови Служби», – зазначила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Як повідомлялося, у 2022 році Кабінет міністрів утворив Державну службу у справах дітей, яка забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

До слова, протягом 2023 року чисельність працівників апаратів державних органів скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Зазначимо, нинішній прем’єр Денис Шмигаль є рекордсменом за тривалістю перебування у кріслі – 4 березня виповнилося чотири роки з моменту, як він очолив Уряд України. 

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Теги: діти Кабмін чиновник

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