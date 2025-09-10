Головна Країна Події в Україні
Програма дій уряду на 2025 рік, вбивство школярів у Шаргороді. Головне за 10 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Програма дій уряду на 2025 рік, вбивство школярів у Шаргороді. Головне за 10 вересня
Чоловік вбив Владислава Бевза та Миколу Білика у Шаргороді
фото: Суспільне/Вінниця

Колишній вчитель, який ймовірно причетний до вбивства двох школярів у місті Шаргород, отримав підозру

Затверджено програму дій уряду на 2025 рік, вбито двох школярів у Шаргороді, активовано четверту статтю НАТО через вторгнення дронів в Польщу. «Главком» склав добірку новин 10 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Затверджено програму дій уряду на 2025 рік

Сьогодні, 10 вересня, Кабмін затвердив програму дій на 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Сьогодні рішенням Кабінету міністрів погодили і внесли документ на розгляд Верховної Ради. У програмі ми окреслили 12 пріоритетів – це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура», – йдеться у повідомленні.

Убито двох школярів у Шаргороді

Уранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста.

Керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко підписав повідомлення про підозру колишньому вчителю за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб), який ймовірно причетний до вбивства двох школярів у місті Шаргород.

Активовано четверту статтю НАТО через вторгнення дронів в Польщу

Організація Північноатлантичного договору активувала статтю чотири через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка.

Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що офіційну заявку на це подала Польща.

Зеленський підписав указ про нові санкції

Сьогодні, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №675/2025 та №676/2025.

Як пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Главкому», синхронізовано на 100% санкції Великобританії цього року. Це 47 фізичних та 81 юридична особа.

Масштабні протести у Франції

Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило про 295 арештів у перші години демонстрацій проти політичного класу і запланованих бюджетних скорочень.

У середу в Парижі та інших містах Франції протестувальники блокували дороги, підпалювали багаття. Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло заявив, що в західному місті Ренн було підпалено автобус.

