Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN
Адміністрація Трампа розпочала виправляти помилки Маска
фото: The White house/Facebook

Співробітники GSA, звільнені за часів Маска, мають час до кінця поточного тижня, щоб погодитися повернутися на свої посади

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала процес повернення на роботу сотень державних службовців, яких звільнили під час роботи департаменту DOGE під керівництвом Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що співробітники GSA, звільнені за часів Маска, мають час до кінця поточного тижня, щоб погодитися повернутися на свої посади. Для тих, хто прийме пропозицію, перший робочий день буде 6 жовтня. За час звільнення вони фактично перебували в оплачуваній відпустці протягом семи місяців, що призвело до значних перевитрат для GSA, які були оплачені за рахунок платників податків.

У GSA, основне завдання якої полягає в управлінні федеральними об'єктами та робочими місцями, виникли серйозні проблеми з роботою після звільнення значної частини з 12 тис. співробітників. За словами колишнього співробітника Чада Бекера, агентство стало «непрацюючим і недоукомплектованим», оскільки не мало достатньо людей для виконання основних функцій.

Процес повернення співробітників не обмежується лише GSA. Відомо, що Міністерство праці та Служба національних парків США також почали відновлювати на роботі раніше звільнених працівників.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду (DOGE) припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів. 

Як повідомлялося, діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду (DOGE), підконтрольного американському мільярдеру Ілону Маску. Як передає «Главком», про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC News.

При цьому Трамп високо оцінив діяльність департаменту, заявивши, що «DOGE заощадив $150 млрд».

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання – покласти цьому край
Трамп має «серйозний план» тиску на Росію
27 серпня, 02:22
Трамп підписав указ про перейменування Пентагону
Указ Трампа, вибухи на Київщині: головне за ніч
6 вересня, 07:39
Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні
Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні
13 вересня, 03:14
Він зазначив, що США не рухатимуться вперед без підтримки європейських країн
Міністр фінансів США зробив заяву про санкції проти Росії
16 вересня, 03:56
Якщо не зупинити Росію в Україні, доведеться робити це в Молдові чи в одній із країн Балтії, переконаний Бернс
Духовний радник Трампа розповів про нову «вісь зла», яка формується у світі
14 вересня, 19:51
Американський лідер підкреслив, що втрати Росії на фронті значно більші, ніж України
Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців
18 вересня, 19:16
Президент США заявляв, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Reuters: Намір Трампа повернути Баграм обернеться повторним вторгненням в Афганістан
19 вересня, 07:03
Експертка по губах розповіла про розмови короля Чарльза і Трампа
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
18 вересня, 11:44
Суд став на сторону солдата та зобов'язав військову частину звільнити його зі служби
Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
21 вересня, 19:13

Політика

Британія вигадала оригінальний спосіб, як зекономити на утриманні вʼязнів
Британія вигадала оригінальний спосіб, як зекономити на утриманні вʼязнів
Один із найближчих соратників Трампа залишає Білий дім – Axios
Один із найближчих соратників Трампа залишає Білий дім – Axios
Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN
Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN
Атака на Україну, дрони над Данією, Трамп втрачає терпіння щодо РФ: головне за ніч
Атака на Україну, дрони над Данією, Трамп втрачає терпіння щодо РФ: головне за ніч
Туреччина заявила про історичний обов'язок захищати кримських татар
Туреччина заявила про історичний обов'язок захищати кримських татар
Зеленський зустрівся з Королем Швеції: про що говорили
Зеленський зустрівся з Королем Швеції: про що говорили

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua