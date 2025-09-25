Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN

Співробітники GSA, звільнені за часів Маска, мають час до кінця поточного тижня, щоб погодитися повернутися на свої посади

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала процес повернення на роботу сотень державних службовців, яких звільнили під час роботи департаменту DOGE під керівництвом Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що співробітники GSA, звільнені за часів Маска, мають час до кінця поточного тижня, щоб погодитися повернутися на свої посади. Для тих, хто прийме пропозицію, перший робочий день буде 6 жовтня. За час звільнення вони фактично перебували в оплачуваній відпустці протягом семи місяців, що призвело до значних перевитрат для GSA, які були оплачені за рахунок платників податків.

У GSA, основне завдання якої полягає в управлінні федеральними об'єктами та робочими місцями, виникли серйозні проблеми з роботою після звільнення значної частини з 12 тис. співробітників. За словами колишнього співробітника Чада Бекера, агентство стало «непрацюючим і недоукомплектованим», оскільки не мало достатньо людей для виконання основних функцій.

Процес повернення співробітників не обмежується лише GSA. Відомо, що Міністерство праці та Служба національних парків США також почали відновлювати на роботі раніше звільнених працівників.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду (DOGE) припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів.

Як повідомлялося, діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду (DOGE), підконтрольного американському мільярдеру Ілону Маску. Як передає «Главком», про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC News.

При цьому Трамп високо оцінив діяльність департаменту, заявивши, що «DOGE заощадив $150 млрд».