Уряд призначив заступників очільників Мінкульту та Мінсоцполітики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд призначив заступників очільників Мінкульту та Мінсоцполітики
Кабінет міністрів провів чергові кадрові зміни
фото: Telegram/Юлія Свириденко

Іван Вербицький став заступником міністра культури, Ілона Гавронська – заступницею міністра соціальної політики

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначивши заступників міністрам культури та соціальної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Так, уряд призначив Івана Вербицького заступником міністра культури та стратегічних комунікацій, Ілону Гавронську – заступницею міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.

Державним секретарем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності став Ігор Віштак, Ігор Гончар – заступником голови Державної служби статистики України. Окрім того, погоджено призначення Юрія Миколаєнка першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Водночас рішенням уряду звільнено Олексія Лукашука з посади заступника міністра національної єдності України; Василя Луцика – голови Національної соціальної сервісної служби України; Наталію Лакатош – заступника голови Державної служби України у справах дітей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів провів чергові кадрові зміни. Головою Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм став Ігор Клименко. Також було призначено заступника міністра освіти і науки, ним став Микола Трофименко. Наталія Ненюченко стала заступницею голови Національної служби здоров’я. Раніше вона обіймала посаду державного секретаря Міністерства соціальної політики. Її місце зайняла Тетяна Видмиш.

Раніше Кабінет міністрів призначив заступників очільникам трьох відомств. Мова про Міністерство внутрішніх справ, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство юстиції.

