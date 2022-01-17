Прем’єр призначив Замлинського заступником міністра оборони: що про нього відомо

Новий заступник Резнікова раніше вже був заступником міністра а також обіймав посади у Львівській ОДА

14 січня 2022 року очільник українського уряду Денис Шмигаль призначив Ростислава Замлинського заступником міністра оборони. Відповідний наказ очільника уряду було опубліковано на сайті Кабінету міністрів.

Ростислав Теодозійович Замлинський – український підприємець та державний діяч. Народився 27 лютого 1976 року у Львові. Випускник Львівської комерційної академії за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Колишній перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, також обіймав посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації та певний час був тимчасовим виконувачем обов'язків її голови.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони Збройних сил.

Також варто нагадати, що на початку року у низці регіонів України було призначено керівників центрів контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив нового посла України у Литві. Ним став дипломат Петро Бешта.

Тим часом президент РФ Володимир Путін призначив керівника російської делегації у ТКГ, впливового російського політика Бориса Гризлова послом РФ у Білорусі.

Читайте також: