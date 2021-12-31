Кабмін призначив нового «діджиталізатора» Міноборони

У Міноборони Олег Гайдук займатиметься питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Кабінет міністрів призначив Олега Гайдука заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Відповідне розпорядження від 30 грудня №1794-р опубліковане на Урядовому порталі.

«Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації», – йдеться в розпорядженні.

Олег Гайдук очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку. Він також є директором компанії «Трайбекс», оператора української захищеної операційної системи «Січ».

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.

17 листопада уряд звільнив Юлія Гере з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним бажанням.

17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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