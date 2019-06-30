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    Політика

    В ОБСЄ мають підтвердити відведення відведення Росією військ в Станиці Луганській - Кучма

    • Розсилка
    В ОБСЄ мають підтвердити відведення відведення Росією військ в Станиці Луганській - Кучма

    Обидві сторони повинні були вже відвести військових від Станиці Луганської

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ найближчим часом перевірить відведення військових з району «Станиця Луганська» з обох сторін і представить остаточний висновок.

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    За попередніми даними, війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені. Про це 29 червня заявив представник України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) в Мінську Леонід Кучма, пише "Інтерфакс-Україна".

    «За нашими попередніми даними, війська з російської сторони були відведені. Однак, СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - заявив Кучма.

    Нагадаємо, 26 червня 2019 штаб ООС повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

    27 червня прес-центр операції об'єднаних сил повідомив, що в районі Станиці Луганській противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до мирного плану і реалізацією Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року.

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