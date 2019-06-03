До виборів у Раді планують ухвалити закон про тимчасові слідчі комісі та виборчий кодекс



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Якщо не прийняти Виборчий кодекс до 12 липня, то треба буде подавати новий законопроект в новообранній Верховній Раді Фото: сайт Верховної Ради

У законопроекті про ТСК є положення щодо імпічменту президента

Спікер Андрій Парубій на погоджувальній раді озвучив план роботи парламенту на цей тиждень.

Спочатку планується розглянути законопроект про тимчасові слідчі комісії.

«Комітет прийняв позитивне рішення щодо законопроекту. Правок багато, але менше тисячі. Я сподіваюсь, що ми зможемо провести обговорення у вівторок після обіду, протягом середи і в четвер близько 11-ї години вийти на прийняття рішення», - сказав Парубій, додавши, що апарат ВР на вихідних працював, щоб підготувати таблиці.

Саме в цьому законопроекті є положення щодо імпічменту президента.

Законопроект про ТСК був поданий ще в кінці 2014 року, а в першому читанні прийнятий тільки 25 квітня 2019.

Після ухвалення закону про ТСК рекомендовано прийняти блок законів щодо співпраці з ЄС. А вже після них планується почати розгляд виборчого кодексу.

«Орієнтовно після обіду рекомендується, щоб ми зайшли в розгляд проекту виборчого кодексу №3112-1. Це наймасштабніший проект законів цієї каденції», - нагадав Парубій, який є одним зі співавторів цього проекту кодексу.

Хоча до цього законопроекту подали більше чотирьох тисяч правок, в Раді планують розглянути їх до кінця сесії, тобто до 12 липня.

«Я сподіваюсь і вірю, що цю масштабну роботу Верховна Рада зможе провести і ми зможемо ще на літній сесії ухвалити виборчий кодекс з відкритими списками», - підсумував Парубій.

Нагадаємо, на 21 липня заплановані позачергові вибори народних депутатів, які мають пройти за чинною змішаною системою.