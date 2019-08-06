В «Слузі народу» розповіли, як проходить другий тренінг для новобраних депутатів



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Ресторанний комплекс «Трипільське сонце» знаходиться в Підгірцях

На тренінг, організований через апарат Верховної Ради, записалось лише кілька десятків новообраних народних депутатів

Вже другий день триває тренінг новообраних депутатів в заміському готельно-ресторанному комплексі «Трипільське сонце» на Обухівській трасі під Києвом. Нагадаємо, ці навчання організовані програмою Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Всі новообрані депутати мали можливість потрапити на цей тренінг, заповнивши електронну форму на сайті парламенту.

Юрій Камельчук від «Слуги народу» пояснив, що ці навчання відрізняються від Трускавця глибиною і меншою кількістю питань. «Якщо в Трускавці ми обговорювали питання і зрозуміли, де брати більше глибокі джерела, хто є експертом, або яким чином більше дізнаватись, то тут ми беремо тільки два основні питання – статус народного депутата і регламент Верховної Ради. Відповідно ми маємо більше часу покопатись в суті», - пояснив він сьогодні журналістам.

«Ми приділяємо більше уваги не вивченню законодавства, а щоб короткими тезами запам’ятати суть», - підсумував «слуга народу».

Поруч з тренінгом в ресторанному комплексі проводили весілля та корпоратив.

Як зазначили журналісти, сьогодні на тренінг не прийшов Олександр Скічко («Слуга народу», 197-й округ. Камельчук пояснив, що він має роботу на окрузі в Черкаській області.

«А сьогодні ще доєдналася ще одна депутатка від «Слуги народу» і її помічник, який є її чоловіком. Є самовисуванка з Вінниці Лариса Білозір», - розповів Камельчук.

Завтра буде продовження по тематиці «Регламент Верховної Ради України». «Хто має час, той приїжджає. Ми очікуємо нових людей. Можливо буде оновлення групи», - додав новообраний депутат.