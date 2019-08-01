Пинзеник поділився першими враженнями про тренінг для «слуг народу» в Трускавці



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Вчора Віктор Пинзеник розповідав майбутнім депутатам про макроекономіку Фото: Facebook Александр Ткаченко

«Депутатами й міністрами не народжуються, їх не випускають університети. Ними стають», - зазначає Віктор Пинзеник

Народний депутат кількох скликань, колишній міністр фінансів та ексвіцепрем’єр Віктор Пинзеник вважає, що за одну зустріч навчити новообраних депутатів неможливо, але як початок процесу навчання – це хороший крок.

«Звичайно ж, це неможливо зробити за одну, дві чи більше зустрічей або дискусій. Але якщо це стане частиною процесу, його початком, що включатиме не тільки навчання, а й щоденну самостійну роботу над собою, то це, безумовно, хороший крок. Бо депутатами й міністрами не народжуються, їх не випускають університети. Ними стають. Або не стають», - написав Пинзеник в Facebook.

Крім цього він виділив наступний момент, який він для себе відмітив у Трускавці, - це прагнення пізнання, здатність слухати, що є досить нетиповим для українських політиків.

«Але я помітив це прагнення в більшості присутніх новобранців. Чи виллється це у правильні рішення зараз не скаже ніхто. Але без такого прагнення вникати і розбиратися сподіватися на правильні дії неможливо», - вважає Пинзеник.

Нагадаємо, Віктор Пинзеник вчора в Трускавці прочитав лекцію в рамках тренінгу для новообраних народних депутатів від партії «Слуга народу». В середу відбувся інтенсив з макроекономіки та бюджету.

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков запевняв, що за тиждень можна здобути потрібні знання.

В неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

Журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

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