Дугін, Газманов і Чичеріна: ЄС розширив персональні санкції проти Росії

Обмеження торкнуться і російську державну компанію «Гознак»

Сьогодні, 6 жовтня, Європейський Союз затвердив санкції проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України. Відповідний список опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Серед підсанкційних осіб більшість – члени окупаційних «адміністрацій» Росії на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти Юлія Чичеріна, Ніколай Расторгуєв і Олег Газманов, ідеолог неоєвразійства Александр Дугін, очільниця Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.

Також обмеження стосуються російської державної компанії «Гознак», яка відповідає за друк валюти й офіційних документів, заводу імені Дегтярьова і конструкторського бюро «Факел», заводу «Авангард» і корпорації «Іркут», що виготовляють зброю для російських військ, та російського ЦВК.

Як повідомлялося, ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження цін на нафту. «Узгоджений пакет включає низку рішучих заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд та економіку, послаблення військового потенціалу Росії та на те, щоб змусити Кремль розплатитися за недавню ескалацію», – йдеться в повідомленні.