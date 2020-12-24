В Україну приїде емір Кувейту

Емір Кувейту перебуватиме в Україні з 3 до 10 січня

У січні 2021 року Україну відвідає емір Держави Кувейт шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах.

Це випливає з підписаного в середу, 23 грудня, указу президента Володимира Зеленського про цілодобову охорону гостя.

Зазначається, що емір Кувейту відвідає Україну з 3 до 10 січня.

«Управлінню державної охорони України забезпечити цілодобову охорону Еміра Держави Кувейт шейха Найоту аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха під час перебування в Україні 3-10 листопада 2021 року», – йдеться в документі.

Як відомо, 83-річний шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах в вересні 2020 став новим еміром Кувейту.

Попередній емір Кувейту Сабах IV помер наприкінці вересня цього року.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон під час бесіди із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив намір приїхати до Києва з офіційним візитом, як тільки дозволить епідситуація.