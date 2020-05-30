Призначити міністром культури директора Музею Гончара, який штурмувало ДБР: на сайті президента зареєстрували петицію



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Петро Гончар, заслужений діяч мистецтв України, за багато років зарекомендував себе як фаховий менеджер культурної справи, патріот і просто порядна, високоморальна людина, - звернення

Автор петиції - волонтер та громадський діяч Мирослав Гай

На сайті президента України 29 травня зареєстрована петиція щодо призначення на посаду міністра культури директора Музею Івана Гончара, який 26 травня зазнав незаконного силового захоплення спецпризначеннями ДБР. Автор петиції - волонтер та громадський діяч Мирослав Гай.

За добу звернення набрало 313 голосів, до закінчення голосування залишилося 92 дні.



«26 травня генеральний директор Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» Петро Гончар під час штурму музею спецназом ДБР продемонстрував якості сильного, сміливого та принципового керівника, готового відстоювати як законність, так і інтереси української культури. Реакція культурної спільноти на цю подію, висловлена Гончару підтримка засвідчили його високий авторитет серед діячів культури», - пояснює автор петиції.



«Президент Зеленський на конференції заявив, що у нього брак кадрів і він навіть немає кандидатури на міністра Культури. В чому питання? Призначте міністром культури Петра Гончара, директора музею, який штурмувало ДБР», - пояснює Мирослав Гай на своїй сторінці у мережі Facebook.



«Під час вашої пресконференції 20 травня Ви поскаржилися на кадровий голод в країні, окремо зазначивши проблему із пошуком низки міністрів. Зокрема, ви сказали буквально наступне: «Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом із прем’єром шукаємо, ми звертались до нашої культурної спільноти, звертались до багатьох людей, казали: дайте. Саме життя дало Вам підказку. Беріть», - пише Мирослав Гай.



«Петро Гончар, заслужений діяч мистецтв України, за багато років зарекомендував себе як фаховий менеджер культурної справи, патріот і просто порядна, високоморальна людина. Вимагаємо призначення Петра Гончара міністром культури. Закликаємо вас як фактичного лідера парламентської монобільшості сприяти реалізації цієї громадської ініціативи», - йдеться у тексті петиції.

Як повідомлялось, 26 травня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

28 травня слідчий ДБР арештував картини із музею Гончара.

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