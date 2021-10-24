Трьом опозиційним партіям не дозволили зареєструватися або виставити кандидатів для участі в президентських перегонах

У неділю, 24 жовтня, в Узбекистані відбулися президентські вибори, перемогу в яких прогнозують чинному главі держави Шавкату Мірзійоєву. Про це повідомляє Голос Америки.

Суперниками Мірзійоєва були чотири маловідомі провладні кандидати - Нарзулла Обломурадов (Екологічна партія), Бахром Абдухалімов (Адолат), Максуд Варісов (НДПУ) та Алішер Кадиров (Міллі тікланіш).

Трьом опозиційним партіям не дозволили зареєструватися або виставити кандидатів для участі в президентських перегонах. Тому чинному главі держави прогнозують впевнену перемогу на виборах.

Це шості президентські вибори в Узбекистані відтоді, як країна з населенням близько 35 мільйонів здобула незалежність від колишнього Радянського Союзу у 1991 році.

За президентськими виборами в Узбекистані стежать близько 970 іноземних спостерігачів.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ направило в країну 28 довгострокових спостерігачів і 250 короткострокових. У проміжному звіті, опублікованому БДІПЛ 8 жовтня, відзначалося, що, хоча «зросла можливість критично висвітлювати деякі соціальні та політичні питання... залишається багато давніх проблем, в тому числі залякування та переслідування журналістів і блогерів, а також обмежувальна правова база для ЗМІ».

Жодні вибори, які проводилися в Узбекистані, поки не були визнані спостерігачами справедливими або демократичними.

До 11 ранку за місцевим часом більше третини виборців вже взяли участь в голосування. Ділянки закрилися о 20:00, а попередні результати очікуються в понеділок.