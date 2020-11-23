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    У світі

    Байден почне призначати міністрів вже цього тижня

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    Обраний президент Джо Байден оголосить членів-кандидатів Кабінету цього тижня - Байден почне призначати міністрів вже цього тижня
    Обраний президент Джо Байден оголосить членів-кандидатів Кабінету цього тижня

    Байден планує оголосити кандидатів до Кабінету 24 листопада

    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден 24 листопада планує оголосити про вибори Кабінету.

    Про це повідомили два ключових члена перехідної команди Байдена, пише CNN.

    «Обраний президент Байден оголосить членів-кандидатів Кабінету цього тижня. Він з нетерпінням чекає цього, щоб представити членів своєї команди громадськості», – повідомила Джен Пасакі, яка курує команду Байдена з висування кандидатур.

    Згодом вона додала, що імена стануть відомі вже у вівторок.

    Команда чинного президента США Дональда Трампа ставить під сумнів результати виборів у декількох штатах. Невизнання Трампом перемоги суперника дещо гальмує процес переходу влади. Без офіційного процесу переходу ФБР не може перевірити кандидатів у Кабінет Байдена.

    Кабінет США включає високопосадовців виконавчої влади федерального уряду. Його члени призначаються президентом за погодженням Сенату. Складається з віцепрезидента, держсекретаря, міністра фінансів, а також міністрів оборони, внутрішніх справ, сільського господарства, торгівлі, праці, охорони здоров'я і соціальних служб, житлового будівництва, транспорту, енергетики, освіти, справ ветеранів, внутрішньої безпеки і генерального прокурора.

    Переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

    15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям». 

    За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності. 

    На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.

    Теги: США вибори Дональд Трамп президент
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