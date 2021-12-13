«Об'єдналися, щоб перемогти»: з’явилося відео Гогілашвілі з прокремлівським «Оплотом»

скріншот з відео 2013 року

Один із засновників «Оплоту» Олексій Олійник разом з майбутнім заступником глави МВС Олександром Гогілашвілі

Незадовго до початку Революції гідності громадська організація Гогілашвілі об’єдналась з «Оплотом»

Звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі брав участь у спільних заходах з організацією «Оплот», яка відома насиллям проти євромайданівців та підтримці Росії. Про це свідчать фото, яке оприлюднив волонтер Мирослав Гай.

Відомо, що у 2013 році Гогілашвілі працював в організації «Центр здорової молоді». На кадрах він з одним із засновників «Оплоту» Олексієм Олійником – прихильником Путіна, який згодом підтримував бойовиків на Донбасі.

Відео зняте у червні 2013 року під час пресконференції «Центру здорової молоді» і «Оплоту», яка проходила під девізом «Ми об'єдналися, щоб перемогти».

До слова, Гогілашвілі назвав своє звільнення прикладом для всіх, як не треба робити.

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

Додамо, що Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ.