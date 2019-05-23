Вакарчук оголосить виборчий список «Голосу» 7 червня



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Список оголосять за півтора місяці до виборів

Партія Святослава Вакарчука «Голос» 7 червня проведе з'їзд, на якому затвердить персональний склад виборчого списку для участі в парламентських виборах.

«Персональний склад виборчого списку за результатами відкритого обговорення затвердить з'їзд партії «Голос», який відбудеться 7 червня», - йдеться в повідомленні «Голосу» у Facebook.

Але як уточнив прес-секретар «Голосу» Ярема Дух, дата з'їзду ще не відома.

При цьому Вакарчук запропонує з'їзду партії не вносити до списку народних депутатів Верховної Ради восьмого скликання.

«Тих із них, кого виборці вже знають за ефективність і порядність, "Голос" підтримає на округах», - зазначено в повідомленні.

Серед критеріїв, яким повинні відповідати кандидати в народні депутати від «Голосу», - незаплямована репутація, незалежність від олігархів і готовність пояснити свої доходи, не повинні бути пов'язані з режимом Віктора Януковича, КПУ та проросійськими силами. Також ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів або сепаратистами. Не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.