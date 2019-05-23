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    Політика

    Вакарчук - Зеленському: Справжній лідер виходить на референдум з чітким рішенням

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    Вакарчук - Зеленському: Справжній лідер виходить на референдум з чітким рішенням
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук радить президенту не перекладати відповідальність на народ

    Музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що на референдум треба виходити з чітким сформованим рішенням.

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    «На мою думку, справжній лідер виходить до людей з референдумом, коли вже має чітко сформоване власне рішення. І він тільки хоче або підтримки людей, або щоб люди відхилили це рішення», - сказав Вакарчук у своєму відеозверненні.

    Як приклад він привів ситуацію с «Брекзітом», коли Девід Кемерон після невдалого референдуму пішов у відставку. «Не завжди треба йти у відставку, але завжди треба брати на себе відповідальність. Саме для цього ми обираємо лідерів», - прямо заявив Вакарчук.

    «Референдум – це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ», - сказав співак.

    Нагадаємо, 21 травня глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

    Вчора Вакарчук називав «небезпечним і безвідповідальним» можливий референдум щодо мирної угоди з Росією, про який заявив Богдан. «Ми знаємо, як закінчувалися «референдуми» на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє?», — написав він.

    23 травня на зустрічі з громадськими активістами Володимир Зеленський заявив, що референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.

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