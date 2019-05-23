Вакарчук - Зеленському: Справжній лідер виходить на референдум з чітким рішенням



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук радить президенту не перекладати відповідальність на народ

Музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що на референдум треба виходити з чітким сформованим рішенням.

«На мою думку, справжній лідер виходить до людей з референдумом, коли вже має чітко сформоване власне рішення. І він тільки хоче або підтримки людей, або щоб люди відхилили це рішення», - сказав Вакарчук у своєму відеозверненні.

Як приклад він привів ситуацію с «Брекзітом», коли Девід Кемерон після невдалого референдуму пішов у відставку. «Не завжди треба йти у відставку, але завжди треба брати на себе відповідальність. Саме для цього ми обираємо лідерів», - прямо заявив Вакарчук.

«Референдум – це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ», - сказав співак.

Нагадаємо, 21 травня глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Вчора Вакарчук називав «небезпечним і безвідповідальним» можливий референдум щодо мирної угоди з Росією, про який заявив Богдан. «Ми знаємо, як закінчувалися «референдуми» на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє?», — написав він.

23 травня на зустрічі з громадськими активістами Володимир Зеленський заявив, що референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.