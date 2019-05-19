Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти



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Святослав Вакарчук запевняє, що «справжні зміни» робляться у парламенті Фото: Главком

За словами Вакарчука, його політична сила планує прийти в українську політику «всерйоз і надовго»

Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що не балотувався на посаду президента, оскільки «справжні зміни» робляться у парламенті.

Про це він заявив в інтерв’ю «ТСН.Тиждень».

«Я вважаю, що сьогодні те місце, де робляться справжні зміни, які стосуються українських громадян, що стосується їхнього добробуту, що стосується боротьби з корупцією, вільної економіки, відбувається в парламенті. Тому я не вагаючись ухвалив рішення йти на вибори до парламенту», - пояснив Вакарчук.

За словами співака, його політична сила планує прийти в українську політику «всерйоз і надовго».

Вакарчук також розповів, хто точно не зможе опинитися в його партійному списку на майбутніх парламентських виборах.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.