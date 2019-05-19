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    Політика

    Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти

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    Святослав Вакарчук запевняє, що&nbsp;&laquo;справжні зміни&raquo; робляться у парламенті - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти
    Святослав Вакарчук запевняє, що «справжні зміни» робляться у парламенті
    Фото: Главком

    За словами Вакарчука, його політична сила планує прийти в українську політику «всерйоз і надовго»

    Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що не балотувався на посаду президента, оскільки «справжні зміни» робляться у парламенті.

    Про це він заявив в інтерв’ю «ТСН.Тиждень».

    «Я вважаю, що сьогодні те місце, де робляться справжні зміни, які стосуються українських громадян, що стосується їхнього добробуту, що стосується боротьби з корупцією, вільної економіки, відбувається в парламенті. Тому я не вагаючись ухвалив рішення йти на вибори до парламенту», - пояснив Вакарчук.

    За словами співака, його політична сила планує прийти в українську політику «всерйоз і надовго».

    Вакарчук також  розповів, хто точно не зможе опинитися в його партійному списку на майбутніх парламентських виборах.

    Нагадаємо, 16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

    Вакарчук також представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

    Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:

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