Вибори-2019: Аваков назвав трьох кандидатів з мінімальною кількістю порушень



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Глава МВС назвав прізвища кандидатів у президенти, які провели «абсолютно чесну, бездоганну кампанію з точки зору оргпитань»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в кампаніях кандидатів у президенти України Анатолія Гриценка, Олега Ляшка і Володимира Зеленського було зафіксовано мінімум порушень.

Про це Аваков сказав у ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Ми закінчили перший етап виборів, і там у нас були кілька кандидатів… які провели абсолютно чесну, бездоганну кампанію з точки зору оргпитань. Я хотів би цих людей назвати: це Анатолій Гриценко, Олег Ляшко і Володимир Зеленський», - заявив Аваков.

За його словами, стосовно цих кандидатів зафіксовано «мінімум порушень».

«Хоча, Олег, правда, відмітився потім у день голосування разом з іншими кандидатами – депутатами. Але цим людям потрібно віддати належне: вони не застосовували «схематози», і це дуже важливо», - зазначив глава МВС.

Як відомо, Комітет виборців України повідомив, що Ляшко продемонстрував в присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення, що є порушенням.

Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що лідеру «Радикальної партії» Олегу Ляшку потрібно призначити солідний штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.

Аваков також вважає, що головний ризик другого туру виборів вже пройдено.

Раніше Аваков прогнозував наростання політичних сутичок з наближенням другого туру виборів.

Також глава МВС заявив, що перший тур виборів відбувся абсолютно демократично.

Напередодні очільник МВС повідомив, що до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему.