  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Вибори президента: заяву до ЦВК подав самовисуванець Кармазін

    • Розсилка
    Вибори президента: заяву до ЦВК подав самовисуванець Кармазін

    Кармазін є представником політичної партії «Захисників Вітчизни»

    Ввечері 3 лютого заяву про реєстрацію кандидатом на посаду президента України подав колишній народний депутат України Юрій Кармазін. 

    За словами представника потенційного кандидата, Кармазін є головою політичної партії «Захисників Вітчизни».

    «Він є очільником політичної партії та її членом, проте йде на вибори як самовисуванець»,- повідомила представник потенційного кандидата.

    Окрім нього до ЦВК пришли близько 20 членів політичної сили.

    «Заява подається із заставою. Ті, хто подають без застави займаються піаром», - додав представник.

    Раніше у Комітеті виборців розповіли, хто з кандидатів у президенти проводить незаконну агітацію.

    3-го січня «Самопоміч» висунула Андрія Садового кандидатом в президенти на виборах 31 березня. 

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: РБК-Україна

    ЦВК вибори партії політика Юрій Кармазін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ