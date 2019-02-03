Вибори президента: заяву до ЦВК подав самовисуванець Кармазін



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Кармазін є представником політичної партії «Захисників Вітчизни»

Ввечері 3 лютого заяву про реєстрацію кандидатом на посаду президента України подав колишній народний депутат України Юрій Кармазін.

За словами представника потенційного кандидата, Кармазін є головою політичної партії «Захисників Вітчизни».

«Він є очільником політичної партії та її членом, проте йде на вибори як самовисуванець»,- повідомила представник потенційного кандидата.

Окрім нього до ЦВК пришли близько 20 членів політичної сили.

«Заява подається із заставою. Ті, хто подають без застави займаються піаром», - додав представник.

Раніше у Комітеті виборців розповіли, хто з кандидатів у президенти проводить незаконну агітацію.

3-го січня «Самопоміч» висунула Андрія Садового кандидатом в президенти на виборах 31 березня.

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Джерело: РБК-Україна