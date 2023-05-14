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Президент повідомив, чи відбудуться восени вибори до Верховної Ради

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент повідомив, чи відбудуться восени вибори до Верховної Ради
Вибори до Верховної Ради можливі лише після скасування воєнного стану
фото з відкритих джерел

Чергові вибори до парламенту мали би пройти 29 жовтня 2023 року

В Україні не буде парламентських виборів восени 2023 року, якщо діятиме воєнний стан. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в Берліні.

«Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за Конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, за 90 днів проводяться вибори», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що чергові вибори до Верховної Ради мали би відбутися 29 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Німеччини Берліна, де має відбутися зустріч із президентом Франком-Вальтерем Штайнмаєром.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц прийняв Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах – запланована пресконференція.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

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Теги: президент Володимир Зеленський воєнний стан вибори

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