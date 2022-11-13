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Зеленський звернувся до турецького народу після вибуху у Стамбулі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський звернувся до турецького народу після вибуху у Стамбулі
Зеленський побажав якнайшвидшого одужання пораненим
фото: Офіс президента

Зеленський «Біль дружнього турецького народу – наш біль»

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу після вибуху у центрі Стамбула. У результаті вибуху загинуло шестеро людей і пів сотні постраждали.

«З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль», –  написав президент у  Twitter.

У центрі Стамбула 13 листопада прогримів потужний вибух. Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.

За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Кількість загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилася до шести осіб, постраждалих – до 53. 

Теги: Володимир Зеленський Туреччина президент вибух

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