Зеленський звернувся до турецького народу після вибуху у Стамбулі

Зеленський «Біль дружнього турецького народу – наш біль»

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу після вибуху у центрі Стамбула. У результаті вибуху загинуло шестеро людей і пів сотні постраждали.

«З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль», – написав президент у Twitter.

У центрі Стамбула 13 листопада прогримів потужний вибух. Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.

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За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Кількість загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилася до шести осіб, постраждалих – до 53.

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