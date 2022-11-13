Зеленський звернувся до турецького народу після вибуху у Стамбулі
Зеленський «Біль дружнього турецького народу – наш біль»
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу після вибуху у центрі Стамбула. У результаті вибуху загинуло шестеро людей і пів сотні постраждали.
«З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль», – написав президент у Twitter.
У центрі Стамбула 13 листопада прогримів потужний вибух. Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.
За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.
#Taksim #patlama #SONDAKIKA Bankta bırakılmış bir paket patlama anııı soyunuz kurusun vatan hainlerii !!! pic.twitter.com/XqWFByj71M— alyanakemrecan (@alyanakemrecan) November 13, 2022
Кількість загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилася до шести осіб, постраждалих – до 53.
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