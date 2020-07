До України вперше за 29 років незалежності прибуло вище керівництво Швейцарії

Літак з президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Зоммаругою щойно приземлився в Києві.

В Україну сьогодні, 20 липня, вперше за часи незалежності з офіційним візитом прибула президент Швейцарії Сімонетта Зоммаруга. Про це у Twitter посольства Швейцарії в Україні.

President of the Swiss Confederation Simonetta Sommaruga @s_sommaruga has just landed in #Kyiv! Warm welcome from #Ukraine @MFA_Ukraine @EmineDzheppar @RybchenkoArtem @kmda_official @TheBankova #UkraineSwitzerland #StateVisit pic.twitter.com/K2bn5noZDI