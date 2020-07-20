До України вперше за 29 років незалежності прибуло вище керівництво Швейцарії



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Це перший закордонний візит Зоммаруги після початку пандемії Covid-19

Літак з президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Зоммаругою щойно приземлився в Києві.

В Україну сьогодні, 20 липня, вперше за часи незалежності з офіційним візитом прибула президент Швейцарії Сімонетта Зоммаруга. Про це у Twitter посольства Швейцарії в Україні.

Зазначається, що літак з президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Зоммаругою щойно приземлився в Києві.

Також у посольстві уточнили, що це перший в історії офіційний візит президента Швейцарії до України, а також перший закордонний візит Зоммаруги після початку пандемії Covid-19.

Зазначимо, президент Швейцарії не є головою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Президент обирається на один рік з числа членів парламенту - вищого органу виконавчої влади. Фактично президент Швейцарії має в основному представницькі функції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть обмежувати рух через візит президента Швейцарії, зокрема, можливе перекриття руху на Бориспільському шосе та в інших районах столиці.

Раніше повідомлялося, що президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідає Україну 20-23 липня. Це буде перший візит іноземного лідера в країну після пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, 11 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із очільником адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо поїздка запланована на жовтень.