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    Суспільство

    До України вперше за 29 років незалежності прибуло вище керівництво Швейцарії

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    Це перший закордонний візит Зоммаруги після початку пандемії Covid-19 - До України вперше за 29 років незалежності прибуло вище керівництво Швейцарії
    Це перший закордонний візит Зоммаруги після початку пандемії Covid-19

    Літак з президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Зоммаругою щойно приземлився в Києві.

    В Україну сьогодні, 20 липня, вперше за часи незалежності з офіційним візитом прибула  президент Швейцарії Сімонетта Зоммаруга. Про це у Twitter посольства Швейцарії в Україні.

    Зазначається, що літак з президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Зоммаругою щойно приземлився в Києві.

    Також у посольстві уточнили, що це перший в історії офіційний візит президента Швейцарії до України, а також перший закордонний візит Зоммаруги після початку пандемії Covid-19.

    Зазначимо, президент Швейцарії не є головою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Президент обирається на один рік з числа членів парламенту - вищого органу виконавчої влади. Фактично президент Швейцарії має в основному представницькі функції.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть обмежувати рух через візит президента Швейцарії, зокрема, можливе перекриття руху на Бориспільському шосе та в інших районах столиці.

    Раніше повідомлялося, що президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідає Україну 20-23 липня. Це буде перший візит іноземного лідера в країну після пандемії коронавірусу.

    Нагадаємо, 11 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із очільником адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо поїздка запланована на жовтень.

     

     

    Швейцарія літак Twitter президент
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