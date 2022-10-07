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«Від пафосу залишилась одна брехня». Українська чиновниця відповіла рашистці Матвієнко

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Від пафосу залишилась одна брехня». Українська чиновниця відповіла рашистці Матвієнко
Від Росії надійшов черговий заклик до переговорів
фото з відкритих джерел

Всі, хто проголосував за анексію українських територій – воєнні злочинці

Від Росії надійшов черговий заклик до переговорів. Зокрема, від голови Ради Федерації Валентини Матвієнко. Однак у Верховній Раді вже відповіли їй.

Всі, хто проголосував за анексію українських територій – воєнні злочинці. Тому з ними ніхто переговорів вести не буде. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Росіяни відповідатимуть у Міжнародному трибуналі. Кондратюк виступила на Саміті G20 в Індонезії і закликала парламенти усіх країн світу засудити злочини росіян, псевдореферендуми і анексію.

«Відверто кажучи, від попереднього пафосу і зверхності «матвієнок» залишилась одна брехня!»
– наголосила чиновниця.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

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Теги: Верховна Рада росія анексія переговори

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