Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США

Максим Бурич
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент про гарантії безпеки: «Ми будемо вірити, що те, що там написано, буде запроваджено в разі порушення домовленості»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, гарантії безпеки США для України є вагомими, проте документ має бути підписаний президентом США та ратифікований Конгресом. В цьому випадку документ надає Києву впевненості у виконанні зобов'язань незалежно від політичних змін у Білому домі. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«У них найсильніші гарантії безпеки, які мають бути підписані президентом Америки і закріплені юридично Конгресом Сполучених Штатів. Тому ми довіряємо такій структурі, це сильні гарантії безпеки. Складно сказати: чи довіряють країни НАТО, наприклад, одне одному, якщо Росія нападе на одну з країн НАТО? Вони довіряють. А буде допомога? Подивимось. Ніхто не перевіряв. Але в більшості своїй всі довіряють і вірять, що НАТО буде вступатися за ту чи іншу державу незалежно від того, який у неї розмір і який статус – ядерний, безʼядерний, де вона географічно знаходиться – чи ближче до Росії чи далі», – зазначив Зеленський.

Президент провів паралель із Північноатлантичним альянсом, зазначивши, що безпека завжди базується на довірі до союзників.

«Якщо є держава-член НАТО, і якщо буде агресія на територію цієї держави, то буде відповідь, – всі цьому довіряють. Так само і тут. Тут будуть гарантії безпеки, підкріплені відповідним голосуванням. І ми будемо вірити, що те, що там написано, буде запроваджено в разі порушення домовленості», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, У дипломатичних колах США обговорюється ідея підписання всіх угод приблизно в один час.

«Американська сторона говорила, що одна із можливостей, щоб всі угоди підписувалися приблизно в один час. Я не говорю, що це прямо в один момент, але вони кажуть про один час», – зазначив Зеленский.

Попри те, що російська сторона не в захваті від поглиблення безпекової співпраці Києва та Вашингтона, президент наголосив, що це питання не є предметом торгу з Кремлем:

«Я не думаю, що «рускі» дуже хочуть, щоб ми щось з США підписували. Але ми це не обговорюємо. Так буде. Незалежно від того: кому подобається, кому – ні. Україна буде отримувати гарантії безпеки. Без гарантій безпеки не може бути закінчення війни. Це абсолютно стовідсоткова фабула. Всі це розуміють. Щоб було закінчення війни, потрібна безпека».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки другого раунду тристоронніх консультацій в ОАЕ, що завершилися 5 лютого 2026 року. Головним досягненням на військовому рівні стала спільна мова щодо технічного контролю за можливим припиненням вогню. Військові делегації України, США та РФ детально обговорили, як саме фіксуватимуться порушення, якщо політичне рішення про «тишу» буде ухвалене. 

 

