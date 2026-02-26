Головна Країна Політика
Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю гарантії безпеки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю гарантії безпеки
Президент: Жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Глава України повідомив, про що розмовляв з президентом Ізраїлю

Сьогодні, 26 лютого, лідер України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашої резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії. Ціную такі теплі слова про наших людей і потребу миру для України. І саме про це ми говорили – як покласти край війні, яку розвʼязала Росія, та дати українцям надійні гарантії безпеки», – наголосив Зеленський.

Президент Ізраїлю відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму. «Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним. Тільки так можна повернути безпеку та стабільність. Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами «Шахед» для терору проти українців», – завив глава України.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Підтримка тривалого миру в Україні», якою закликала до негайного припинення вогню та наголосила на необхідності поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. Документ підтримали 107 держав, проти проголосували 12 країн, ще 51 утрималася. Серед тих, хто виступив проти: Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран, Куба, Нікарагуа, Малі, Нігер, Судан, Буркіна-Фасо, Бурунді та Еритрея.

У резолюції зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже чотири роки та має руйнівні наслідки для регіональної і глобальної стабільності. Генасамблея підтвердила «тверду відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води».

Теги: Володимир Зеленський Ізраїль

